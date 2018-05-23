В Соколе водитель"Дэу" сбил 13- летнего велосипедиста

23.05.2018 [Происшествия]

В Соколе по вине автомобилиста пострадал 13-летний подросток - велосипедист. ДТП произошло накануне в 19:15 на улице Советская возле дома №96.

36-летний сокольчанин,  управляя автомобилем марки "Дэу Нексия",  при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и наехал на подростка, который на велосипеде двигался по тротуару, пересекающему проезжую часть дороги.

В результате ДТП велосипедист получил травмы, находится на амбулаторном лечении.

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