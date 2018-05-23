Спортсмены из Вологодской области завоевали три медали чемпионата Северо-Запада по боксу

Спортсмены Вологодской области завоевали три медали чемпионата Северо-Запада по боксу. Соревнования завершились накануне в Ухте, в них принимали участие представители девяти регионов.

Лучше всего из вологодских боксеров выступил череповчанин Данил Швед, который завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 кг. Талех Гусейнов и Максим Клыбов разделили третье место в категории до 75 кг., уступив в полуфинале представителям Республики Коми и Пскова.