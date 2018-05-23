Спортсмены из Вологодской области завоевали три медали чемпионата Северо-Запада по боксу

23.05.2018 [Спорт]

Спортсмены Вологодской области завоевали три медали чемпионата Северо-Запада по боксу. Соревнования завершились накануне в Ухте, в них принимали участие представители девяти регионов.

Лучше всего из вологодских боксеров выступил череповчанин Данил Швед, который завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 кг. Талех Гусейнов и Максим Клыбов разделили третье место в категории до 75 кг., уступив в полуфинале представителям Республики Коми и Пскова. 

Тэги: бокс
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