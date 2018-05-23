Актер Борис Галкин приедет в Вологду на театральный фестиваль "Голоса истории"

23.05.2018 [Культура]

В рамках театрального фестиваля "Голоса истории" в Вологде пройдет творческая встреча с актером Борисом Галкиным. Она состоится 20 июня в областной филармонии, сообщает группа фестиваля в соцсети.

Всего в рамках фестиваля 24 театра из России, Чехии, Болгарии, Армении, Украины – покажут более 30 спектаклей. Основная часть спектаклей состоится на разных площадках Вологды, несколько будут показаны в Череповце и Кириллове. В конкурсной программе заявлено 13 постановок, 5 из которых будут показаны в формате «открытый воздух». 

- В этом году “новой страницей” фестиваля станут кукольные театры России и зарубежья, а также свои спектакли представит музыкальный театр студийцев МХТ «Июльансамбль» и театр пантомимы из Армении, - отмечают организаторы.

Билеты на мероприятия фестиваля можно приобрести на сайте областной филармонии, в кассе филармонии по адресу: Пушкинская, 12, у администраторов филармонии - 75-75-13, а также в театрально-концертной кассе (72-23-19) и кассах ТЦ “Мармелад” и ТЦ "Кит". Подробная программа - в группе фестиваля в соцсети.

 

Тэги: Голоса истории
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