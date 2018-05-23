Лестницу на виадуке в створе Белозерского шоссе в Вологде отремонтировали по гарантии

В Вологде на Белозерском путепроводе специалисты восстановили участок лестницы для пешеходов - была произведена подсыпка грунта и закреплена бетонная плита лестницы. До конца недели планируется заасфальтировать участок асфальта, примыкающий к пешеходному спуску.

Напомним, проблема на объекте дорожной инфраструктуры возникла на прошлой неделе. На одном из пешеходных подъемов виадука, размыло асфальтовое покрытие, и одна из ступеней пешеходной дорожки стала шаткой.

«Проблема ликвидирована, завершающие работы будут проведены до конца этой недели. На данный момент специалисты устранили дефект. Теперь обеспечен безопасный переход вологжан по мосту», - подчеркнул начальник отдела благоустройства и озеленения Вологды Виталий Шалаевский.

В пресс-службе городской администрации отмечают, что за 6 лет эксплуатации данной развязки, это первый случай, который потребовал гарантийного ремонта.

В ближайшее время, в рамках гарантийных обязательств, специалистам дорожной службы предстоит провести ремонты на улицах Беляева, Луначарского и Ершовском переулке.