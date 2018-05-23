В Грязовецком районе бензовоз вылетел с дороги в кювет

Фура и бензовоз столкнулись накануне вечером в Грязовецком районе. ДТП произошло в 22.25 на 406 км автодороги Москва-Архангельск.

По данным областного ГИБДД, водитель грузовика «Скания» не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди бензовоза МАЗ. Произошло столкновение, в результате которого МАЗ вылетел с дороги. В результате ДТП никто не пострадал.

Часть топлива из бензовоза вылилась наружу, утечку ликвидировали спасатели, возгорания допущено не было.