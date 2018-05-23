В Вологде презентуют книгу воспоминаний современников о Василии Белове

В Вологде состоится презентация книги воспоминаний современников о писателе Василии Белове, сообщает сайт областного правительства.

Сорок пять авторов, среди которых известные российские и зарубежные деятели литературы, культуры и науки, собрал под одной обложкой составитель книги – прозаик Анатолий Грешневиков.

- Кинооператор Анатолий Заболоцкий и кинорежиссер Николай Бурляев, критики Игорь Золотусский и Станислав Куняев, писатели Владимир Крупин и Владимир Личутин, японский литературовед Ясуи Рехэй и итальянский исследователь Катарина Мария Фьяннакка; земляки-вологжане – писатели Анатолий Ехалов, Валерий Дементьев, Дмитрий Ермаков, Владимир Корюкаев и Наталья Мелехина, искусствовед Наталия Серова и художник Евгений Соколов, харовчане Николай Басков и Антонина Брызгалова и многие другие известные писатели, журналисты, политики, государственные и общественные деятели оставили свои воспоминания о Василии Белове на страницах сборника, - говорится в сообщении.

Презентация пройдет 28 мая в 18.00 в здании Бабушкинской библиотеки на улице Марии Ульяновой, 1.