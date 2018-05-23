В Вологде презентуют книгу воспоминаний современников о Василии Белове

23.05.2018 [Культура]

В Вологде состоится презентация книги воспоминаний современников о писателе Василии Белове, сообщает сайт областного правительства.

Сорок пять авторов, среди которых известные российские и зарубежные деятели литературы, культуры и науки, собрал под одной обложкой составитель книги – прозаик Анатолий Грешневиков.

- Кинооператор Анатолий Заболоцкий и кинорежиссер Николай Бурляев, критики Игорь Золотусский и Станислав Куняев, писатели Владимир Крупин и Владимир Личутин, японский литературовед Ясуи Рехэй и итальянский исследователь Катарина Мария Фьяннакка; земляки-вологжане – писатели Анатолий Ехалов, Валерий Дементьев, Дмитрий Ермаков, Владимир Корюкаев и Наталья Мелехина, искусствовед Наталия Серова и художник Евгений Соколов, харовчане Николай Басков и Антонина Брызгалова и многие другие известные писатели, журналисты, политики, государственные и общественные деятели оставили свои воспоминания о Василии Белове на страницах сборника, - говорится в сообщении.

Презентация пройдет 28 мая в 18.00 в здании Бабушкинской библиотеки на улице Марии Ульяновой, 1.

Тэги: Василий Белов
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде у троллейбуса №4 во время движения отвалились двери
В Тарногском районе сотрудница «Сбербанка» за четыре года похитила у вкладчиков 5,8 млн рублей
Вологодский областной суд признал незаконным перевод санитарок в уборщицы в Усть-Кубинской ЦРБ
Экс-начальник областного департамента дорожного хозяйства Александр Гуслинский перешел на работу в "ВАД"
В Вологде женщина за рулем иномарки сбила на «зебре» трехлетнюю девочку и скрылась с места ДТП
Более 100 млн рублей потратят областные власти на ремонт здания для своих сотрудников в Вологде
Ремонт Красного моста в Вологде обойдется бюджету в 51 млн рублей
В Вологде водителя не выпускали со спецстоянки, незаконно требуя деньги
Правительство Вологодской области потратило 37,5 млн рублей на закупку криптографических серверов
В Череповце во время прогулки скончался 13-летний мальчик
16.05.2018 [Общество]

Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию

7160
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Литературный праздник памяти поэта Константина Батюшкова пройдет в Череповецком районе
В Шекснинском районе на кладбище у череповчанки украли сумку
Вологжанка сдала в Росгвардию патроны и порох, найденные на квартире у родственников
В Вологде приставы забрали у матери троих несовершеннолетних детей
В Соколе водитель"Дэу" сбил 13- летнего велосипедиста
Спортсмены из Вологодской области завоевали три медали чемпионата Северо-Запада по боксу
Актер Борис Галкин приедет в Вологду на театральный фестиваль "Голоса истории"
 
16.05.2018 [Общество]

Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию

7160
0
23.05.2018 [БлогоVO]

Как ветер уносит волну тумана

124
0
16.05.2018 [Обзор Прессы]

Загадочный долг

2233
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика