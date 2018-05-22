В Великоустюгском районе трое мужчин ограбили пенсионерку и скрылись на «Ладе Гранта» без номеров

22.05.2018 [Происшествия]
В Великоустюгском районе трое мужчин ограбили пенсионерку и скрылись на «Ладе Гранта» без номеров

В Великоустюгском районе полицейские разыскивают подозреваемых в ограблении пенсионерки. Трое мужчин убедили женщину снять со своего счета в банке 340 тысяч рублей, вывезли за город, отобрали наличку и оставили на трассе.

Инцидент произошел накануне утром. 76-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что на улице Красной районного центра к ней подъехала машина.

- Водитель пожаловался женщине на материальные трудности и попросил денег в долг - на операцию друга. Мужчина довез пенсионерку до одного из отделений банков, где женщина сняла необходимую сумму денег и вновь села в автомобиль. Потерпевшая заметила, что на заднем сидении машины находятся еще двое мужчин. Женщину вывезли из города, на 8 километре автодороги Великий Устюг – Лодейка неподалеку от деревни Никулино под угрозой насилия отобрали наличные деньги и высадили на трассе, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Из показаний потерпевшей известно, что злоумышленники передвигаются на машине «Лада Гранта» белого цвета без государственных номеров, задние стекла тонированы, колесные диски заводские штампованные серебристого цвета с эмблемой завода-изготовителя.

- В совершении преступления подозреваются трое мужчин внешности жителей южных республик. У одного из разыскиваемых золотые передние зубы. Мужчины разговаривают с кавказским акцентом, между собой общаются на неустановленном языке, - сообщает пресс-служба УМВД.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемых в ограблении, либо иной полезной информацией, просьба сообщить в дежурную часть ОМВД России по Великоустюгскому району по телефонам (81738) 2-28-33, 63-110, 63-111 или 02.

Тэги: ограбление, поиск
Фото предоставлено пресс-службой УМВД
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