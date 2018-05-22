Череповчанин Иван Кузнецов завоевал бронзу первенства России по самбо

18 мая в Международной Олимпийской академии спорта в Нижегородской области завершились соревнования первенства России по самбо. Около 700 юношей и девушек из всех регионов России боролись за медали.



Лучший результат среди спортсменов из Вологодской области показал череповчанин Иван Кузнецов. Он занял третье место в весовой категории свыше 71 кг. Рамиль Гасаналиев замкнул пятёрку сильнейших в категории до 50 кг.