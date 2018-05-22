306 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Вологодской области в 2018 году

22.05.2018 [Общество]

306 многоквартирных  домов капитально отремонтируют в Вологодской области в 2018 году. Это дома, собственники которых собирают взносы на общем счете в Фонде капитального ремонта домов Вологодской области, сообщает сайт правительства Вологодской области.

На выполнение работ запланировано потратить более 800 миллионов  рублей. В эту сумму, помимо стоимости выполнения строительных работ, заложены стоимость проектно-сметной документации, экспертизы и услуг строительного контроля.

Контроль и надзор за выполнением проведенных работ  совместно с Фондом осуществляют специалисты Службы единого заказчика. В приемке работ в обязательном порядке принимают участие жильцы дома и представители управляющей компании.

Сегодня заместитель губернатора Антон Стрижов проверил, как ведутся работы  по капремонту в доме на улице Гоголя, 98. В данном здании уже приняты работы по ремонту кровли, продолжается ремонт фасада и отмостков. В здании будет проведен комплексный капитальный ремонт.

- Работы выполняются своевременно, в срок, с надлежащим качеством. Отсутствие замечаний от собственников, управляющей компании и Службы единого заказчика свидетельствует о том, что здесь положительный пример проведения капитального ремонта, - рассказал Антон Стрижов.

Ранее губернатором области неоднократно были даны поручения о том, что нужно выполнять все подготовительные работы в году, предшествующем году выполнения работ, а непосредственно к самим работам приступать как можно раньше, выполняя запланированные работы на домах до конца года в полном объеме.

- В текущем 2018 году ремонты начались настолько рано, насколько это было возможно: в частности, ремонтные мероприятия на первых объектах стартовали уже в марте. Сегодня мы начали контролировать ход работ в Вологде. В течение летнего периода будем проводить подобные мероприятия во всех муниципальных районах, в которых запланированы капитальные ремонты,- добавил чиновник.

В Вологодской области уже завершены и приняты работы по капитальному ремонту в 58 многоквартирных домах. В настоящее время мероприятия по капремонту ведутся в 189 домах, из них в стадии завершения – в 15 домах.

Завершены все проектные работы по многоквартирным домам, содержащиеся в краткосрочном плане 2018 года. Проведены аукционы, и заключены договоры на капитальный ремонт 247 многоквартирных домов.

На все виды выполняемых работ существует гарантия пять лет. Если в течение этого срока будут выявлены нарушения, подрядчик обязан их устранить за свой счет.

Тэги: капремонты
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