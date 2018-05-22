В Вологде стартовал городской фестиваль детского творчества «Цветные сны»

Городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Цветные сны» открылся сегодня в областной столице. В нем примут участие около 200 ребят из Вологды, Череповца, Сокола и Грязовца.

- У нас не конкурсная программа, мы понимаем, что дети у нас особые, поэтому у нас фестиваль-праздник. Он проходит по трем направлениям: «Вокал», «Хореография» и «Инструментальный жанр». Дети представят свои сольные номера, кроме того, будут коллективы, дуэты и трио. В этом году у нас около 200 участников фестиваля, но на протяжении всего фестиваля в его мероприятиях примут участие более тысячи детей, - рассказала менеджер городского Дворца культуры Наталья Мельникова.

Фестиваль пройдет в городе с 22 мая по 1 июня, прослушивания участников пройдут в городском Дворце культуры. Также в программе фестиваля – торжественное открытие, премьера музыкального спектакля «Третий лишний» арт-студии «Лица», игровая развлекательная программа для участников, гала-концерт.

- В этом фестивале принимают участие замечательные дети безграничных возможностей, я бы сказала так. Любой ребенок в нашем государстве, в Вологодской области должен быть поддержан в своих творческих начинаниях, и для этого делается все. Я преклоняюсь перед теми детками, которые сегодня собрались здесь, которые несмотря на те недуги, которые имеются у них, и танцуют, и поют, и рисуют, и читают, - говорит депутат Заксобрания Вологодской области Марина Денисова.

Все дети-участники фестиваля получат дипломы, а лучшие творческие номера, которые выберет жюри, войдут в программу ко Дню защиты детей на площади Революции 1 июня.