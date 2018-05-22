В Вологде стартовал городской фестиваль детского творчества «Цветные сны»

22.05.2018 [Общество]

Городской фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Цветные сны» открылся сегодня в областной столице. В нем примут участие около 200 ребят из Вологды, Череповца, Сокола и Грязовца.

- У нас не конкурсная программа, мы понимаем, что дети у нас особые, поэтому у нас фестиваль-праздник. Он проходит по трем направлениям: «Вокал», «Хореография» и «Инструментальный жанр». Дети представят свои сольные номера, кроме того, будут коллективы, дуэты и трио. В этом году у нас около 200 участников фестиваля, но на протяжении всего фестиваля в его мероприятиях примут участие более тысячи детей, - рассказала менеджер городского Дворца культуры Наталья Мельникова.

Фестиваль пройдет в городе с 22 мая по 1 июня, прослушивания участников пройдут в городском Дворце культуры. Также в программе фестиваля – торжественное открытие, премьера музыкального спектакля «Третий лишний» арт-студии «Лица», игровая развлекательная программа для участников, гала-концерт.

- В этом фестивале принимают участие замечательные дети безграничных возможностей, я бы сказала так. Любой ребенок в нашем государстве, в Вологодской области должен быть поддержан в своих творческих начинаниях, и для этого делается все. Я преклоняюсь перед теми детками, которые сегодня собрались здесь, которые несмотря на те недуги, которые имеются у них, и танцуют, и поют, и рисуют, и читают, - говорит депутат Заксобрания Вологодской области Марина Денисова.

Все дети-участники фестиваля получат дипломы, а лучшие творческие номера, которые выберет жюри, войдут в программу ко Дню защиты детей на площади Революции 1 июня.

Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию
В Вологде у троллейбуса №4 во время движения отвалились двери
Мэр Вологды велел разобрать ступени Красного моста, чтобы по нему не ходили
51-летнего безработного из Вологды будут судить за изнасилование 17-летней девушки
В Тарногском районе сотрудница «Сбербанка» за четыре года похитила у вкладчиков 5,8 млн рублей
Вологодский областной суд признал незаконным перевод санитарок в уборщицы в Усть-Кубинской ЦРБ
Экс-начальник областного департамента дорожного хозяйства Александр Гуслинский перешел на работу в "ВАД"
В Вологде женщина за рулем иномарки сбила на «зебре» трехлетнюю девочку и скрылась с места ДТП
Ремонт Красного моста в Вологде обойдется бюджету в 51 млн рублей
В Череповце в парке 200-летия с дерева сняли труп мужчины
16.05.2018 [Общество]

Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию

6837
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Великоустюгском районе трое мужчин ограбили пенсионерку и скрылись на «Ладе Гранта» без номеров
Череповчанин Иван Кузнецов завоевал бронзу первенства России по самбо
306 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Вологодской области в 2018 году
В Вологде стартовал городской фестиваль детского творчества «Цветные сны»
Театральный фестиваль "Голоса истории" объявил набор волонтеров
В Череповце неизвестный собирает мусор в Зеленой роще и оставляет пакеты с записками
В Великом Устюге во время пожара погибла 44-летняя женщина
 
16.05.2018 [Общество]

Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию

6837
0
22.05.2018 [БлогоVO]

Этот народ не победить!

153
0
16.05.2018 [Обзор Прессы]

Загадочный долг

2075
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика