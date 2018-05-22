Театральный фестиваль "Голоса истории" объявил набор волонтеров

Вологжане смогут стать волонтерами театрального фестиваля "Голоса истории", который в области с 19 по 27 июня. Основные требования - отвественность, коммуникабельность и неравнодушие к искусству.

Набор волонтеров осуществляется по трем основным направлениям: сопровождение коллективов, работа на площадках и проведение рекламных акций. Возраст претендентов - от 16 лет и старше.

Чтобы стать волонтером Международного театрального фестиваля «Голоса истории», необходимо заполнить анкету, размещенную в группе фестиваля в социальной сети и отправить ее по адресу электронной почты nabor.volonter@mail.ru до 1 июня 2018 года с пометкой «Заявка волонтера». Все добровольцы, зачисленные в клуб волонтеров фестиваля, получат фирменные футболки, смогут бесплатно посещать показы спектаклей.

Напомним, фестиваль «Голоса истории» проводится в Вологде в 1991 года. Его центральной площадкой является историко-архитектурная среда Вологодского кремля. В последние годы фестивальные спектакли также проводятся на площадках Череповца и Кирилло-Белозерского района. Билеты на спектакли театрального фестиваля «Голоса истории» уже поступили в продажу.