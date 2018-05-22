В Череповце неизвестный собирает мусор в Зеленой роще и оставляет пакеты с записками

В Череповце неизвестный собирает мусор в Зеленой роще и пишет послания горожанам с просьбой помочь его вывезти.

Необычные мешки с посланиями череповчанам появились в выходные дни на обочине дороги справа от Октябрьского моста и на бетонке в Зелёной роще. На каждом из них приколот лист бумаги с следующим содержанием:

- Привет! Здесь была куча мусора, которую собрал в пакеты одинокий лесник без машины. Если ты на авто-сделай доброе дело, увези меня!

Как сообщается на сайте мэрии Череповца, десятки фотографий удивительной акции моментально разошлись по социальным сетям, к акции подключились автомобилисты. Выяснить личность волонтера-эколога пока не удалось.