В Великом Устюге во время пожара погибла 44-летняя женщина

В Великом Устюге во время пожара погибла женщина. Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 мая в одной из квартир на улице Красной, 40.

- В 00:25 на пульт "01" поступило сообщение о возгорании в одноэтажном деревянном двухквартирном жилом доме, в одной из квартир. В 00:29 пожарные были на месте, к 00:45 пожар был ликвидирован. Погибла 44-летняя хозяйка квартиры. Повреждена внутренняя отделка кухни площадью 10 кв. метров,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.

В соседней квартире никто не проживал. По предварительным данным, причиной пожара стало неправильная эксплуатация электрокипятильника погибшей.