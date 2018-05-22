В Вологде водителя не выпускали со спецстоянки, незаконно требуя деньги

В Вологде водителя не выпускали со спецстоянки машин на улице Медуницинской, 5, незаконно требуя деньги. Он приехал, чтобы забрать свое авто, которое, по его мнению, эвакуировали без видимых на то причин. Когда молодой человек сказал сотрудникам стоянки, что не оплатит спецстоянку до решения административной комиссии, перед ним закрыли выезд.

О ситуации, которая произошла с ним в минувшую субботу, Newsvo рассказал председатель правления Вологодской городской общественной организации инвалидов Максим Выдров. Уезжая в командировку, молодой человек оставил свой автомобиль напротив автовокзала на площади Бабушкина. Вернувшись, Максим машину на месте не нашел – ее эвакуировали.

- Инспектор посчитал, что моя машина стоит ближе 5 метров перед пешеходным переходом. Хотя я стоял за пешеходным переходом и в парковочном кармане, - рассказывает Максим.

Молодой человек решил оспорить эвакуацию автомобиля и добился, чтобы эту ситуацию рассмотрели на административной комиссии. Ее заседание назначено на 29 мая. 19 мая, получив в ГИБДД на улице Саммера копию протокола о задержании транспортного средства с решением о возврате авто, Максим отправился на спецстоянку за машиной. Там он передал людям, назвавшимся сотрудниками спецстоянки, копию протокола с необходимой отметкой, а также предъявил паспорт гражданина РФ и ПТС. Именно эти документы, по закону, должны предъявляться водителем при получении авто. Однако машину ему не отдали – сотрудники спецстоянки потребовали у молодого человека оплаты транспортировки авто и его хранения – всего более 2 тысяч рублей.

- Мне не предоставили никаких документов, подтверждающих полномочия этих людей, сотрудников стоянки. Тут же было предложено предоставить им дополнительные документы - передать свое водительское удостоверение для снятия копии - и оплатить услуги спецстоянки. Пояснить, для чего им эти копии, мне не смогли. Я сказал, что платить не буду, так как впереди у меня заседание административной комиссии, да и в силу закона есть отсрочка оплаты. Я сослался на закон области, но мне сказали: «Нет, у нас по-другому, у нас платят все и сразу». Когда же я попытался открыть дверь, мне перекрыли выезд со стоянки (попросту закрыли ворота на замок), - говорит Максим.

После этого Максим вызвал полицейских, а сотрудники стоянки - наряд ГИБДД. Только после прибытия правоохранителей и их разговора с сотрудниками стоянки он смог покинуть ее территорию на своей машине.

- Получается, что вина человека еще не доказана, а его заставляют платить. Я передвигаюсь на коляске, а два здоровых мужика, используя свое физическое преимущество, пытались с меня взять деньги. Они говорили «Так делают все!». А ведь если инспектор действительно ошибся, и это подтвердится на административной комиссии, эвакуацию будут оплачивать из бюджета, - говорит Максим.

По поводу случившегося, незаконных действий сотрудников спецстоянки, Максим уже направил заявление в прокуратуру. Кроме того, он планирует написать заявление в городскую администрацию с просьбой проверить, насколько качественно спецстоянка исполняет контракт по выигранному конкурсу и закон Вологодской области «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специально отведенное охраняемое место (специализированную стоянку), их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств».

- Кстати у ГИБДД я мок 15 минут под дождем, дожидаясь инспектора, дальше под дождем наблюдал, как сотрудник ГИБДД составляет протокол, сидя в машине. А все потому, что здание недоступно для людей с инвалидностью. По этому поводу мною направлено обращение в адрес начальнику УМВД РФ по Вологодской области Пестереву В.Н. Жду решения вопроса.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Законом Вологодской области от 4 апреля 2013 г. № 3028-ОЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специально отведенное охраняемое место (специализированную стоянку), их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств» установлено, что:

- возврат задержанного транспортного средства его владельцу, представителю владельца или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным транспортным средством, осуществляется представителем специализированной организации незамедлительно после устранения причины задержания транспортного средства при предъявлении документа, удостоверяющий личность владельца, представителя владельца или лица, имеющего при себе документы, необходимые для управления задержанным транспортным средством, а также копии протокола о задержании транспортного средства с решением должностного лица о возврате транспортного средства;

- возврат задержанного транспортного средства производится круглосуточно;

- срок оплаты стоимости перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его хранения составляет не менее 30 дней со дня перемещения задержанного транспортного средства (в случае если вы признаны виновными в совершении административного правонарушения).