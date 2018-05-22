Более 100 млн рублей потратят областные власти на ремонт здания для своих сотрудников в Вологде

22.05.2018 [Общество]
Более 100 млн рублей потратят областные власти на ремонт здания для своих сотрудников в Вологде

Управление по эксплуатации зданий  правительства Вологодской области объявило аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту здания на Козленской, 8 в Вологде. Начальная (максимальная) цена контракта - 112 542 642,96 рублей.

Финансирование ремонта идет за счет средств бюджета Вологодской области на 2018 и 2019 годы. Прием заявок на участие в конкурсе уже закончен, однако, победитель пока не определен.

Будущий подрядчик обязан будет осуществить ремонт здания в течение полутора лет с даты заключения контракта, качественно и в срок, с соблюдением всех требований и стандартов.

Работы проведут в два этапа. На первом этапе в 2018 году на ремонт здания потратят 58 142 642,96 рублей, на втором в 2019 году – 54 400 000 рублей.

К основным объектам строительства по документам отнесены демонтажные работы, общестроительнные работы цокольного этажа, электроснабжение, пожарная сигнализация, охранная сигнализация, кровля, крыльцо и канализация.

В смете указана также установка видеонаблюдения за зданием. На него потратят 249 894  рублей. Что интересно, в объекте закупки числятся  смесители с душевой лейкой.

До 2012 года на Козленской, 8 размещалась гостиница, объект находился в федеральной собственности. Затем здание не использовалось по назначению.

Вопрос  о его использовании обсуждался в феврале 2015 года на рабочем совещании губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова с заместителем Министра экономического развития Российской Федерации – руководителем Федерального агентства по управлению государственным имуществом Ольгой Дергуновой.

Тогда планировалось, что здание будут использовать в качестве административно-офисного для размещения федеральных и областных организаций. После встречи губернатора с Дергуновой области отошло 30% здания.

29 января 2018 года департаментом имущественных отношений Вологодской области были приняты из федеральной собственности в собственность области нежилые помещения бывшей гостиницы, общей площадью 4866,1 кв.м. Они закреплены на праве оперативного управления за БУ ВО «Управление по эксплуатации зданий»

На сегодняшний день в бывшей гостинице размещаются департамент имущественных отношений и департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области.

В федеральной собственности осталось еще 117,4 квадратных метров здания. Они закреплены на праве  оперативного управления за отделом государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в городе Вологде. На данный момент рассматривается вопрос по перемещению отдела в нежилые помещения на Проспекте Победы 33.

«После передачи в собственность области оставшихся помещений, занимаемых Отделом, БУ ВО «Управление по эксплуатации зданий» будет проведена реконструкция здания гостиницы под административное здание с целью размещения в нем некоторых органов исполнительной государственной власти области и подведомственных им учреждений, которые на сегодняшний день располагаются на коммерческих площадях», - пояснили в правительстве Вологодской области.

Тэги: правительство области, имущество
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