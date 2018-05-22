В Вологде водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в бетонный блок
22.05.2018 [Происшествия]
В Вологде ВАЗ врезался в бетонный блок на улице Преображенского. ДТП произошло сегодня около полуночи возле дома №12.
- Водитель при управлении автомобиля не учел состояние дорожного полотна, не справился с управлением транспортным средством, допустил наезд на препятствие (бетонное ограждение пешеходной зоны), - сообщает отдел ГИБДД по городу Вологде.
С закрытым переломом костей левой голени, сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, травматическим шоком первой степени 34-летний водитель был доставлен в реанимацию.
Фото отдела ГИБДД УМВД России по городу Вологде