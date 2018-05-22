В Вологде полициейские изъяли амфетамин у приезжего из Иваново

22.05.2018 [Происшествия]

В Вологде полиция задержала 26-летнего приезжего из Иваново. Он подозревается в незаконном обороте наркотиков.

По данным пресс-службы областного УМВД, молодой человек сделал тайник-закладку с наркотическим средством на обочине автодороги Москва-Архангельск, в районе поселка Надеево (442 километр). Полицейские задержали мужчину рядом с местом закладки, а из тайника изъяли сверток с веществом.

- Химическое исследование показало, что содержимое свертка представляет собой синтетический наркотик n-метилэфедрон в количестве 10,616 г. В процессе обыска на съемной квартире подозреваемого было обнаружено 1,166 г амфетамина.  В обоих случаях это считается крупным размером, - говорится в сообщении УМВД.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ, санкция данной части статьи предусматривает ответственность за любые незаконные операции (кроме сбыта) с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также их аналогами, в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Решается вопрос об избрании в отношении молодого человека меры пресечения в виде заключения под стражу на период проведения следствия.

Тэги: наркотики
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