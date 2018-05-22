543 детских лагеря откроются летом на территории Вологодской области

543 лагеря Вологодской области примут детей в рамках летней оздоровительной кампании, которая стартует 30 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства. Из них 18 загородных лагерей, 10 организаций, осуществляющих санаторно-курортную деятельность, 449 лагерей с дневным пребыванием, 10 палаточных лагерей, 56 лагерей труда и отдыха.

- В течение летней оздоровительной кампании мы планируем организовать отдых более 90 тысяч детей, из них - 30 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - отметил замгубернатора Вологодской области Олег Васильев. - Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей и контролю за качеством услуг, предоставляемых организациями. Для этого в регионе уже проведена следующая работа: приняты все необходимые нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы отдыха и оздоровления детей, разработан алгоритм межведомственного взаимодействия в случае выявления несанкционированных организаций отдыха. Родители, принимая решение о покупке путевок в летние лагеря для детей, должны обращаться к введенному впервые с этого года реестру организаций отдыха детей и их оздоровления. Он уже сформирован и размещен на сайте департамента социальной защиты населения области. Здесь опубликованы надежные организации отдыха детей. Данный реестр сформирован для того, чтобы родители знали, что в лагерях созданы безопасные условия для пребывания детей. Если лагерь не входит в реестр, тогда родитель должен задуматься, стоит ли отправлять туда ребенка».

Дети также смогут отдохнуть в загородных лагерях, расположенных на побережьях Черного и Азовского морей, в которых забронировано более 6000 мест. Указанный отдых организуется туристическими компаниями Вологодской области.

Данные организации уже готовятся к летней оздоровительной кампании. На сегодняшний день выдано 460 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии организаций отдыха санитарным нормам и правилам (88 % от плана). Во всех организациях отдыха заключены договоры на оказание медицинской помощи с медицинскими организациями. Все загородные оздоровительные лагеря имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности.

«Наша главная задача - организовать безопасный, полноценный, интересный отдых детей и принять все необходимые меры по недопущению работы несанкционированных лагерей. Все учреждения области, задействованные в летней оздоровительной кампании, будут полностью готовы к 1 июня», - резюмировал Олег Васильев.

Консолидированный бюджет детской оздоровительной кампании составляет 610 млн рублей, в том числе средства областного бюджета - 360 млн рублей.