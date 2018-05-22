543 детских лагеря откроются летом на территории Вологодской области

22.05.2018 [Общество]

543 лагеря Вологодской области примут детей в рамках летней оздоровительной кампании, которая стартует 30 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства. Из них 18 загородных лагерей, 10 организаций, осуществляющих санаторно-курортную деятельность, 449 лагерей с дневным пребыванием, 10 палаточных лагерей, 56 лагерей труда и отдыха.

- В течение летней оздоровительной кампании мы планируем организовать отдых более 90 тысяч детей, из них - 30 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - отметил замгубернатора Вологодской области Олег Васильев. - Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей и контролю за качеством услуг, предоставляемых организациями. Для этого в регионе уже проведена следующая работа: приняты все необходимые нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы отдыха и оздоровления детей, разработан алгоритм межведомственного взаимодействия в случае выявления несанкционированных организаций отдыха. Родители, принимая решение о покупке путевок в летние лагеря для детей, должны обращаться к введенному впервые с этого года реестру организаций отдыха детей и их оздоровления. Он уже сформирован и размещен на сайте департамента социальной защиты населения области. Здесь опубликованы надежные организации отдыха детей. Данный реестр сформирован для того, чтобы родители знали, что в лагерях созданы безопасные условия для пребывания детей. Если лагерь не входит в реестр, тогда родитель должен задуматься, стоит ли отправлять туда ребенка».

Дети также смогут отдохнуть в загородных лагерях, расположенных на побережьях Черного и Азовского морей, в которых забронировано более 6000 мест. Указанный отдых организуется туристическими компаниями Вологодской области.

Данные организации уже готовятся к летней оздоровительной кампании. На сегодняшний день выдано 460 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии организаций отдыха санитарным нормам и правилам (88 % от плана).  Во всех организациях отдыха заключены договоры на оказание медицинской помощи с медицинскими организациями. Все загородные оздоровительные лагеря имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности.

 «Наша главная задача - организовать безопасный, полноценный, интересный отдых детей и принять все необходимые меры по недопущению работы несанкционированных лагерей. Все учреждения области, задействованные в летней оздоровительной кампании, будут полностью готовы к 1 июня», - резюмировал Олег Васильев.

Консолидированный бюджет детской оздоровительной кампании составляет 610 млн рублей, в том числе средства областного бюджета - 360 млн рублей.

Тэги: детский отдых
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию
В Вологде и Череповце родители школьников собирают подписи, чтобы сделать «Истоки» предметом по выбору
В Вологде у троллейбуса №4 во время движения отвалились двери
Мэр Вологды велел разобрать ступени Красного моста, чтобы по нему не ходили
51-летнего безработного из Вологды будут судить за изнасилование 17-летней девушки
В Тарногском районе сотрудница «Сбербанка» за четыре года похитила у вкладчиков 5,8 млн рублей
Вологодский областной суд признал незаконным перевод санитарок в уборщицы в Усть-Кубинской ЦРБ
Экс-начальник областного департамента дорожного хозяйства Александр Гуслинский перешел на работу в "ВАД"
В Вологде женщина за рулем иномарки сбила на «зебре» трехлетнюю девочку и скрылась с места ДТП
В Вологде не могут продать историческое здание, из которого выгоняют Камерный театр
17.05.2018 [Происшествия]

В Тотьме будут судить местную жительницу, торговавшую алкоголем на дому

1534
3
21.05.2018 [Происшествия]

В Чагодощенском районе в реке Кобожа утонул 6-летний мальчик

1167
0
21.05.2018 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор мошеннику, который продавал через «Авито» несуществующие запчасти

831
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Театральный фестиваль "Голоса истории" объявил набор волонтеров
В Череповце неизвестный собирает мусор в Зеленой роще и оставляет пакеты с записками
В Великом Устюге во время пожара погибла 44-летняя женщина
В Вологде водителя не выпускали со спецстоянки, незаконно требуя деньги
Более 100 млн рублей потратят областные власти на ремонт здания для своих сотрудников в Вологде
В Вологде водитель ВАЗа не справился с управлением и врезался в бетонный блок
В Вологде полициейские изъяли амфетамин у приезжего из Иваново
 
16.05.2018 [Общество]

Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию

6727
0
22.05.2018 [БлогоVO]

Проверять нельзя гореть

34
0
16.05.2018 [Обзор Прессы]

Загадочный долг

2036
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика