В Кичменгско-Городецком районе 60-летний водитель КамАЗа погиб во время погрузки горбыля

22.05.2018 [Происшествия]
В Кичменгско-Городецком районе 60-летний водитель КамАЗа погиб во время погрузки горбыля

В Кичменгско-Городецком районе устанавливают обстоятельства гибели 60-летнего водителя КамАЗа, сообщает региональное управление следственного комитета.

По данным следствия, днем 14 мая 2018 года вблизи районного центра на производственной базе, принадлежащей местному предпринимателю, с помощью автомобиля с гидроманипулятором грузили горбыль в КамАЗ с прицепом. Водитель загружаемого автомобиля зашел в опасную зону перемещения груза и выступающих частей гидроманипулятора и получил травму головы, от которой скончался на месте происшествия.

- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. К расследованию смертельного случая на производстве привлечены специалисты Государственной инспекции труда в Вологодской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении СКР.

Тэги: несчастный случай
Фото СУ СК РФ по Вологодской области
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