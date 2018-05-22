В Кичменгско-Городецком районе 60-летний водитель КамАЗа погиб во время погрузки горбыля
В Кичменгско-Городецком районе устанавливают обстоятельства гибели 60-летнего водителя КамАЗа, сообщает региональное управление следственного комитета.
По данным следствия, днем 14 мая 2018 года вблизи районного центра на производственной базе, принадлежащей местному предпринимателю, с помощью автомобиля с гидроманипулятором грузили горбыль в КамАЗ с прицепом. Водитель загружаемого автомобиля зашел в опасную зону перемещения груза и выступающих частей гидроманипулятора и получил травму головы, от которой скончался на месте происшествия.
- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. К расследованию смертельного случая на производстве привлечены специалисты Государственной инспекции труда в Вологодской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении СКР.