В Кичменгско-Городецком районе 60-летний водитель КамАЗа погиб во время погрузки горбыля

В Кичменгско-Городецком районе устанавливают обстоятельства гибели 60-летнего водителя КамАЗа, сообщает региональное управление следственного комитета.

По данным следствия, днем 14 мая 2018 года вблизи районного центра на производственной базе, принадлежащей местному предпринимателю, с помощью автомобиля с гидроманипулятором грузили горбыль в КамАЗ с прицепом. Водитель загружаемого автомобиля зашел в опасную зону перемещения груза и выступающих частей гидроманипулятора и получил травму головы, от которой скончался на месте происшествия.