Сергей Грачев из Вытегры завоевал серебро всероссийских соревнований по пауэрлифтингу

21.05.2018 [Спорт]

Спортсмен из Вологодской области стал серебряным призером всероссийских соревнований по пауэрлифтингу, сообщает спорт-центр35.рф.

С 17 по 21 мая в Тамбове проходил Чемпионат России по пауэрлифтингу среди людей с поражением зрения, (спорт слепых), в них приняло участие более 60 спортсменов из 23 регионов. Сергей Грачев из Вытегры стал серебряным призером в весовой категории до 60 кг.. Ещё один представитель нашего региона, Виталий Сепсяков остановился в шаге от пьедестала, заняв 4 место в категории до 67,5 кг.

 

Тэги: пауэрлифтинг
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