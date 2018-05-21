Сергей Грачев из Вытегры завоевал серебро всероссийских соревнований по пауэрлифтингу

Спортсмен из Вологодской области стал серебряным призером всероссийских соревнований по пауэрлифтингу, сообщает спорт-центр35.рф.



С 17 по 21 мая в Тамбове проходил Чемпионат России по пауэрлифтингу среди людей с поражением зрения, (спорт слепых), в них приняло участие более 60 спортсменов из 23 регионов. Сергей Грачев из Вытегры стал серебряным призером в весовой категории до 60 кг.. Ещё один представитель нашего региона, Виталий Сепсяков остановился в шаге от пьедестала, заняв 4 место в категории до 67,5 кг.



