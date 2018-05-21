70 литров спиртосодержащих лосьонов и тоников изъяли полицейские из продажи Череповце

21.05.2018 [Общество]

В Череповце сотрудники полиции пресекли незаконную продажу спиртосодержащей продукции в двух торговых точках.  В первую торговую точку в Индустриальном районе с проверкой они отправились по сообщению жителей.

- В ходе проверки правоохранители обнаружили флаконы с жидкостью, содержащей спирт в объемах 75% и 93%. Продукция продавалась под видом косметического средства. Разрешительных документов на реализацию данного товара работники торговой точки не предоставили,- сообщается на сайте УМВД по Вологодской области.

В этот же день полицейские провели проверку еще одной торговой точки и выявили аналогичное нарушение. На второй торговой точке продавцы пытались скрыть наличие непищевой спиртосодержащей продукции. При осмотре полицейские обнаружили тайник - подсобное помещение, вход в которое был прикрыт листом гипсокартона. Внутри подсобного помещения находились коробки с флаконами.

Из двух торговых точек полицейские изъяли в общей сложности более 70 литров спиртосодержащей непищевой жидкости.

На продавцов этих торговых точек были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена». В отношении владельцев магазинов были составлены административные материалы по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

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