Департамент дорожного хозяйства Вологодской области возглавил Андрей Накрошаев

Новым начальником департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области назначен 33-летний Андрей Накрошаев, сообщает сайт регионального правительства. Напомним, на этом посту он сменил Александра Гуслинского, который ушел работать в "ВАД".

Андрей Накрошаев - коренной вологжанин, окончил юридический факультет Вологодского государственного педагогического университета. Работал в бизнесе и государственных структурах, в региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации, департаменте здравоохранения области, департаменте дорожного хозяйства и транспорта области. Занимал должность главного советника управления дорожного хозяйства, член совета директоров АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог». В 2018 году включен в кадровый резерв на замещение должностей высшего уровня.

«Отрасль дорожного хозяйства одна из самых обсуждаемых и злободневных. К качеству дорог много претензий, несмотря на то, что в этой отрасли за последние годы было сделано немало. Задачи, которые необходимо решать, прежде всего, это продолжение ремонта и реконструкция опорной сети дорог регионального значения. Совместно с органами местного самоуправления необходимо определить и утвердить опорную сеть муниципальных дорог. Важно, чтобы все жители Вологодской области понимали, что есть опорная дорожная сеть, которая должна соответствовать всем дорожным нормативам. Также необходимо обеспечить прирост дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, не менее 5 процентов в год, - подчеркнул Олег Кувшинников. - Главное – обеспечение безопасности дорожного движения за счет обеспечения устойчивой работы общественного транспорта, проводимых ремонтов и установления необходимого уровня безопасности на дорогах как регионального, так и муниципального уровня».

Кроме того, сегодня на должность начальника департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области была официально назначена 36-летняя Евгения Мазанова. Она окончила Вологодский государственный технический университет по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», присвоена квалификация инженера. Прошла профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Свою карьеру начинала в МУП «Вологдагортеплосеть». В 2012 году прошла стажировку в Японии по теме «Система ресайклинга и утилизации бытовых отходов (городского мусора)».

В департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Евгения Мазанова работает с 2014 года. Последние два года возглавляла в нем управление энергоэффективности и инженерной инфраструктуры. В 2016 году включена в кадровый резерв Правительства области. Должность начальника департамента была предложена ей по итогам проекта «Команда губернатора: ваша оценка». Предыдущий руководитель департамента Антон Стрижов покинул этот пост, став заместителем губернатора области, курирующим сферу ЖКХ региона.