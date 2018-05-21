В Череповце суд оштрафовал предпринимательницу на 30 тысяч рублей за продажу футболки "Маша и медведь"

В Череповце суд оштрафовал местную предпринимательницу за "нарушение исключительных прав на товарные знаки". Правообладатель товарного знака "Маша и Медведь" купил в магазине, принадлежащем женщине, контрафактную футболку.

- 13 августа 2017 года представителем ООО «Маша и Медведь» в магазине по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Беляева, д. 59, приобретен контрафактный товар – футболка «Маша и Медведь», на котором незаконно использованы (воспроизведены) изображения и словесные обозначения, сходные до степени смешения с вышеуказанными торговыми знаками истца, - сообщает пресс-служба Арбитражного суда Вологодской области.

Общество, полагая, что вправе требовать с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак, обратилось с иском в суд. Тот признал женщину виновной в нарушении, "выразившийся в хранении, предложении к розничной продаже и продаже (реализации) ответчиком контрафактного товара – футболка «Маша и Медведь», на котором воспроизведены изображения, сходные до степени смешения с тремя товарными знаками истца".