В Череповце суд оштрафовал предпринимательницу на 30 тысяч рублей за продажу футболки "Маша и медведь"

21.05.2018 [Происшествия]

В Череповце суд оштрафовал местную предпринимательницу за "нарушение исключительных прав на товарные знаки". Правообладатель товарного знака "Маша и Медведь" купил в магазине, принадлежащем женщине, контрафактную футболку. 

- 13 августа 2017 года представителем ООО «Маша и Медведь» в магазине по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Беляева, д. 59, приобретен контрафактный товар – футболка «Маша и Медведь», на котором незаконно использованы (воспроизведены) изображения и словесные обозначения, сходные до степени смешения с вышеуказанными торговыми знаками истца, - сообщает пресс-служба Арбитражного суда Вологодской области.

Общество, полагая, что вправе требовать с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак, обратилось с иском в суд.  Тот признал женщину виновной в  нарушении, "выразившийся в хранении, предложении к розничной продаже и продаже (реализации) ответчиком контрафактного товара – футболка «Маша и Медведь», на котором воспроизведены изображения, сходные до степени смешения с тремя товарными знаками истца".

- Принимая во внимание незначительность допущенного нарушения (предложение к реализации одного товара) характер допущенного нарушения (ответчик не изготовлял контрафактный товар), степень вины нарушителя (неосторожность), отсутствие в материалах дела доказательств ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права истца, суд, исходя из принципов разумности и справедливости, счёл заявленный размер компенсации 30 000 рублей соразмерным последствиям нарушения, - говорится в сообщении суда.

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