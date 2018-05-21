Правительство Вологодской области потратило 37,5 млн рублей на закупку криптографических серверов

21.05.2018 [Экономика]

Вологодский "Центр информационных технологий", учреждение в структуре правительства области,в марте этого года купил 299 аппаратных криптографических серверов. Они предназначены "для обеспечения информационной безопасности".

В частности, серверы должны выполнять функции криптошлюза и межсетевого экрана, а также защищать передаваемую по каналам связи информацию от несанкционированного доступа и подмены. Общая стоимость закупки -  37 585 692 рублей, выиграло контракт ООО  "ЛОГАСОФТ"

Криптошлюз обеспечивает  информационную безопасность организации, защищает ее информационные сети от вторжения, обеспечивает конфиденциальность при передаче информации по открытым каналам связи (VPN), а также помогает  организовать безопасный доступ пользователей к ресурсам сетей общего пользования.

Межсетевой экран, в свою очередь помогает осуществлять контроль и фильтрацию проходящего через сеть трафика. Основной функцией межсетевого экрана является защита сегментов сети от несанкционированного доступа.

144 сервера купили за 188 798 рублей каждый, 39 серверов -  за 106 020 рублей  каждый и 116 - за 54 тысячи рублей каждый.

В техническом задании также сказано, что у серверов должна быть обеспечена совместимость с используемой заказчиком сетью ViPNet. Всего таких сетей указано 5.  Сети ViPNet используют государственные структуры, с целью защитить информацию от стороннего вмешательства, для передачи данных по своим каналам. ViPNet - это защищенная сеть, которая обеспечивает безопасное взаимодействие различных структур в виртуальном пространстве, она должна отвечать требованиям к информационной безопасности разных классов и имеет сертификат соответствия ФСБ России.

Бюджетное учреждение в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» основан в 2010 году, его учредителями является Вологодская область, также функции и полномочия учредителя центра осуществляет Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области.

В центре Newsvo  пояснили, что в соответствии с постановлением губернатора Вологодской области на бюджетное учреждение в сфере информационных технологий Вологодской области на «Центр информационных технологий» возложены задачи по обеспечению функционирования автоматизированных информационных систем и сетевой инфраструктуры органов исполнительной государственной власти области, включая эксплуатацию защищенных сетей.

«Приобретаемые аппаратные криптографические сервера предназначены для построения виртуальных частных сетей, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области защиты информации и персональных данных в частности. Данные аппаратные криптографические сервера помимо криптографического преобразования информации выполняют функцию персональных данных межсетевого экрана», - комментирует директор центра информационных технологий Ирина Просвирякова.

Она также пояснила, что решение о выделении финансирования для приобретения и внедрения аппаратных криптографических серверов, было принято в связи с тем, что у эксплуатируемых в настоящее время криптографических серверов выходят сроки програмного исполнения и сроки действия сертификатов соотвествия требованиям к устройствам данного типа. Данные криптографические сервера обеспечивают функционирование информационных систем Правительства области и органов исполнительной государственной власти области.

Стоит отметить, что в середине февраля этого года КУ ЛХ ВО «Вологдалесцентр», также за счет средств областного бюджета приобрело 2 аппаратных криптографических сервера за 529 946,66 рублей. Поставка 3 аппаратных криптографических серверов для многофункциональных центров Вологодской области в декабре  прошлого года обошлась  областному бюджету в 935 199 рублей.

В ноябре Центр информационных технологий заказал два сервера за 380 000 рублей.

 

 

 

 

Тэги: информация, госзакупки
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