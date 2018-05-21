В Соколе отремонтировали подъезд к городу и участок улицы Калинина

21.05.2018 [Общество]

В Соколе завершился ремонт нескольких участков автодороги, пострадавших от движения большегрузов при строительстве газопроводов. Речь идет о подъезде к Соколу и о дороге на улице Калинина в самом городе.

- В рамках заключенных с ООО «Газпром Инвест» соглашений, на ремонт 800 метров автодороги Подъезд к городу Сокол (южный) потрачено 5,9 млн. рублей, еще 5,1 млн. рублей на восстановление 700 метров улицы Калинина. Также выполнена замена разрушенного асфальтобетонного покрытия на новое на дороге Подъезд к городу Сокол (северный). На то, чтобы отремонтировать 2,5 километра дорожного полотна потребовалось более 18,2 млн рублей. Работы завершены 18 мая. Всего на восстановление дорог в Соколе потрачено почти 30 миллионов рублей,- сообщается на сайте правительства Вологодской области.  

Тэги: ремонт дорог
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