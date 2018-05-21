В Чагодощенском районе в реке Кобожа утонул 6-летний мальчик

21.05.2018 [Происшествия]

Следователи начали проверку по факту гибели 6-летнего мальчика в Чагодощенском районе.

По версии следствия, днем 18 мая этого года на реке Кобожа  32-летний житель села Покровское был на рыбалке со своим 6-летним сыном. Мужчина отпустил мальчика погулять по берегу реки, а сам лег спать в лодке. Около четырех часов вечера мужчина проснулся, сына нигде не было.

- В ходе следственно-оперативных и розыскных мероприятий тело мальчика обнаружено 20 мая 2018 года в реке,- сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области.

В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

 

Тэги: утонул, гибель ребенка
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