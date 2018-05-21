Выставка традиционных промыслов Русского Севера откроется в библиотеке для слепых в Вологде

21.05.2018 [Культура]

24 мая в 12 часов в спецбиблиотеке для слабовидящих и незрячих в Вологде откроется выставка «Соприкосновение с традицией». В основе экспозиции - предметы современного народного искусства из фондов Вологодского музея-заповедника. Все экспонаты посвящены традиционным промыслах Русского Севера: плетению из бересты, деревянной игрушке, русской народной кукле, вышивке, вологодскому кружеву, росписи.

Организаторы выставки рассказывают, что экспозиция адаптирована для инвалидов по зрению. Все экспонаты можно потрогать руками: познакомиться с формой, материалом, текстурой предмета. Описания работ дублируются шрифтом Брайля.

Выставка «Соприкосновение с традицией» станет частью фестиваля «Кружева славянской речи» в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры.

Тэги: народные промыслы, библиотека
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