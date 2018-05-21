В Череповце продавец супермаркета украла бутылку водки со стеллажа, выпила и продолжила работать

В Череповце работница супермаркета попалась на краже и распитии алкоголя на рабочем месте. Инцидент произошел в одном из магазинов на улице Гоголя.

Бойцов Росгвардии на место вызвала администратор магазина. Женщина пояснила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как одна из работниц торгового зала взяла со стеллажа бутылку водки и спрятала под форменную куртку. Затем она ушла в подсобное помещение и выпила бутылку водки. После чего вернулась к исполнению служебных обязанностей. Злоумышленницей оказалась 43-летняя череповчанка.

- В отношении нарушительницы составлен материал по статье 7.17 КоАП РФ "Уничтожение или повреждение чужого имущества". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 рублей,- сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Известно также, что ранее задержанная привлекалась к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения.