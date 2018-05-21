Две женщины и ребенок погибли на пожаре в Великоустюгском районе

Две женщины и двухлетний ребенок погибли на пожаре в городе Красавино Великоустюгского района. Трагедия произошла накануне утром в частном доме по улице Кирова.

- По версии следствия, 20 мая 2018 года в период с 10 до 12 часов в частном доме по ул. Кирова г. Красавино Великоустюгского района возник пожар, в ходе которого погибли 38-летняя женщина, ее 40-летняя сестра и 2-летний мальчик, - сообщает региональное управление следственного комитета.

По предварительным данным, виновником пожара стал 19-летний сын одной из погибших, который для розжига печи небрежно применил горючую жидкость. Сам он успел покинуть дом.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.