Браконьера, убившего медведицу с двумя медвежатами в Белозерском районе, приговорили к обязательным работам

В Белозерском районе вынесли приговор 58-летнему браконьеру, застрелившему медведицу и двух ее детенышей.

«Судом установлено, что обвиняемый в феврале 2017 года, находясь на территории лесного массива одного из сельских поселений Белозерского района, при помощи собак стал выслеживать три особи бурого медведя, чтобы их незаконно добыть, переработать и увезти домой», - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

В ведомстве пояснили, что мужчина пошел охотиться на медведя, не имея разрешения на его добычу, и в запрещенные сроки. Охотник застрелил самку с двумя медвежатами, после чего снял шкуры с двух медведей, разделил туши на несколько частей, погрузил на сани, привязанные к снегоходу, и увез домой.