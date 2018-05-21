Браконьера, убившего медведицу с двумя медвежатами в Белозерском районе, приговорили к обязательным работам
В Белозерском районе вынесли приговор 58-летнему браконьеру, застрелившему медведицу и двух ее детенышей.
«Судом установлено, что обвиняемый в феврале 2017 года, находясь на территории лесного массива одного из сельских поселений Белозерского района, при помощи собак стал выслеживать три особи бурого медведя, чтобы их незаконно добыть, переработать и увезти домой», - сообщают в прокуратуре Вологодской области.
В ведомстве пояснили, что мужчина пошел охотиться на медведя, не имея разрешения на его добычу, и в запрещенные сроки. Охотник застрелил самку с двумя медвежатами, после чего снял шкуры с двух медведей, разделил туши на несколько частей, погрузил на сани, привязанные к снегоходу, и увез домой.
«В результате незаконной охоты объектам животного мира был причинен материальный ущерб в размере 330 тыс. рублей. С учетом мнения государственного обвинителя, а также личности подсудимого суд назначил виновному лицу наказание в виде 300 часов обязательных работ, а также обязал его возместить причиненный ущерб. Приговор суда в законную силу не вступил», - говорится в сообщении прокуратуры.