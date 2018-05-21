В Череповце на школьника завели уголовное дело из-за оскорбляющего комментария в интернете

В Череповце следователи завели уголовное дело на ученика 11 класса из-за оскорбляющего комментария, который он оставил под фотографией сотрудницы полиции.

По версии следствия, 12 января 2018 года 17-летний юноша на одном из сайтов обнаружил фото незнакомой ему женщины-инспектора отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Череповцу в форме.

- После чего умышленно, для свободного обозрения разместил под снимком свой комментарий с оскорблением в адрес женщины как сотрудника полиции, исполняющего должностные обязанности. Своими действиями несовершеннолетний унизил честь и достоинство представителя власти, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По обращению женщины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Как отмечают в региональном управлении следственного комитета, обстоятельства преступления устанавливаются, ведется следствие.