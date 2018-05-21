В Вологде вынесли приговор мошеннику, который продавал через «Авито» несуществующие запчасти

21.05.2018 [Происшествия]

32-летнего жителя Вологды приговорили к условному сроку за мошенничество через сайт бесплатных объявлений, сообщает прокуратура города.

Судом и следствием было установлено, что с мая по август 2017 года подсудимый размещал на «Авито» объявления о продаже якобы имеющихся у него в наличии бывших в употреблении запчастей для иномарок. Разговаривая с покупателями по телефону, предприимчивый мошенник легко входил в доверие и убеждал их вносить предоплату.

- После того, как введенные в заблуждение пользователи интернет-ресурса перечисляли на указанный злоумышленником номер банковского счета запрашиваемые суммы, последний, предварительно надев на лицо маску, обналичивал их в различных банкоматах города и более на связь с потерпевшими не выходил, - сообщает прокуратура Вологды.

Всего вологжанину удалось обмануть более двадцати человек, при этом перечисленные покупателями суммы варьировались в пределах от 3 000 и свыше 50 000 рублей.

Потерпевшими оказались жители Ленинградской, Самарской, Ростовской, Саратовской, Ивановской областей, Краснодарского края, республики Крым, Тюмени, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и других регионов России.

Приговором Вологодского городского суда  вологжанину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. В течение этого срока осужденный будет обязан доказать свое исправление и принять меры к возмещению вреда, причиненного преступлениями.

Тэги: мошенничество
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