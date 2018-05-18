Полиция задержала водителя, сбившего бабушку с внучкой на "зебре" в Череповце

Полицейские задержали водителя ВАЗа, сбившего 60-летнюю женщину и ее 12-летнюю внучку на пешеходном переходе в Череповце. Им оказался 38-летний мужчина.

- В настоящее время злоумышленник находится в суде, где решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Напомним, инцидент произошел вечером в субботу, 12 мая, возле дома №33А по улице Ленина в Череповце: ВАЗ - 21099 сбил двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемой «зебре». В результате 61-летняя женщина доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами Ее 12-летняя внучка-пятиклассница с черепно-мозговой травмой и переломами и субарахноидальным кровоизлиянием в состоянии комы также была госпитализирована. Водитель с места происшествия уехал, бросил машину во дворах на улице Коммунистов и сбежал.