В Вологде на площади Революции установили площадку для занятий скейтбордингом

18.05.2018 [Общество]
В Вологде на площади Революции установили площадку для занятий скейтбордингом

Рампу для занятий уличными видами спорта  смонтировали на площади Революции. Она рассчитана как на профессионалов, так и на новичков, которые начали заниматься BMX и скейтбордингом. На конструкции нанесено специальное покрытие, которое обеспечит безопасность при выполнении трюков, сообщает пресс-служба городской администрации.

Скейтбордическая рампа была передана городу представителями бизнеса и установлена под мостом 800-летия. Однако там она не пользовалась популярностью. Поэтому в этом летнем сезоне сооружение  решили смонтировать на площади Революции. Сооружение привели в порядок, покрасили и сегодня смонтировали буквально за пару часов.

 «Неслучайно эта конструкция появилась именно здесь. Уличные спортсмены любят использовать элементы городской среды – бордюры, ступеньки, лестницы,  в том числе и памятники. А установка такого объекта в центре города исключит потребность в других площадках и элементах архитектуры города. Ну а 25 мая именно в этом скейтпарке мы проведем ночную промоакцию в рамках проекта «Дыхание улиц». Она начнется в 21.00. Будут представлены стритбол, BMX, скейтбординг, уличный футбол, брейкданс и рэпбаттлы», – прокомментировал руководитель городского проекта «Дыхание улиц» Кирилл Ковалев.

Напомним, фестиваль уличных видов спорта «Дыхание улиц» стартовал в Вологде в конце апреля. До 31 мая от участников принимаются заявки по 10 направлениям: воркаут, паркур, скейтбординг, BMX, стритбол, фрисби, киберспорт и так далее. Подать их можно в группе проекта в социальной сети. С 1 июня начнутся отборочные соревнования. А 30 июня в рамках празднования Дня города пройдет финал «Энергия улиц».

Тэги: скейтборд
Фото пресс-службы администрации Вологды
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