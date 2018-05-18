Житель Грязовецкого района поссорился с соседом по дому и убил его
В Грязовецком районе расследуют дело об убийстве местного жителя. В преступлении подозревается его 20-летний сосед.
По версии следствия, в ночь с 22 на 23 марта этого года в одной из деревень Грязовецкого района двое братьев, 17- ти и 20-ти лет, решили выяснить отношения с 41-летним соседом по дому. Они взломали запор входной двери и прошли в чужую квартиру. После этого 20-летний подозреваемый причинил соседу смертельную травму.
В отношении обоих молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности жилища".
- Уголовное дело присоединено к делу в отношении взрослого соучастника, который после указанного деяния причинил соседу смертельную травму. Расследование уголовного дела продолжается,- сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области.