Житель Грязовецкого района поссорился с соседом по дому и убил его

В Грязовецком районе расследуют дело об убийстве местного жителя. В преступлении подозревается его 20-летний сосед.

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 марта этого года в одной из деревень Грязовецкого района двое братьев, 17- ти и 20-ти лет, решили выяснить отношения с 41-летним соседом по дому. Они взломали запор входной двери и прошли в чужую квартиру. После этого 20-летний подозреваемый причинил соседу смертельную травму.

В отношении обоих молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности жилища".