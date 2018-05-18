Вологжанка Валерия Филатова завоевала золото чемпионата Европы по ушу

18.05.2018 [Спорт]

Вологжанка Валерия Филатова завоевала золото чемпионата Европы по ушу. Соревнования проходит в Москве с 14 по 21 мая, в нем принимают участие воспитанники школ ушу из 29 стран, сообщает спорт-центр35.рф

Валерия выступала в возрастной категории «кадеты» в разделе «южный кулачный стиль» («нань-цюань»), и с результатом 8,55 балла стала лучшей. С девушкой занимается тренер Юлия Соколова.

Добавим, что буквально в апреле это года Валерия заняла первое место в Чемпионате России, который и дал ей путевку на Чемпионат Европы.

 

Тэги: ушу
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