Вологжанка Валерия Филатова завоевала золото чемпионата Европы по ушу. Соревнования проходит в Москве с 14 по 21 мая, в нем принимают участие воспитанники школ ушу из 29 стран, сообщает спорт-центр35.рф

Валерия выступала в возрастной категории «кадеты» в разделе «южный кулачный стиль» («нань-цюань»), и с результатом 8,55 балла стала лучшей. С девушкой занимается тренер Юлия Соколова.



Добавим, что буквально в апреле это года Валерия заняла первое место в Чемпионате России, который и дал ей путевку на Чемпионат Европы.