Вологодский областной суд признал незаконным перевод санитарок в уборщицы в Усть-Кубинской ЦРБ

18.05.2018 [Общество]

Вологодский областной суд признал незаконным перевод санитарок в уборщицы, произведенный администрацией Усть-Кубинской ЦРБ в прошлом году. При этом трудовые обязанности сотрудниц не изменились, а зарплата снизилась.

- Прокурор Усть-Кубинского района, обратившись в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц, просил признать незаконными действия БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» по возложению на уборщиков обязанностей санитаров по подготовке помещений и ванн, их санитарно-гигиенической обработке, помощи больным при приеме гигиенической ванны, получению нательного и постельного белья и его смене, обеспечению санитарно-гигиенического содержания буфетной и столовой, помощи медицинской сестре при получении медикаментов, инструментов, оборудования и доставке их в отделение, - говорится в сообщении на сайте областного суда.

Суд установил, что должностные обязанности уборщиков служебных помещений регулируются постановлением Минтруда, а санитарок - приказом Минздравсоцразвития. В обязанности обеих категорий работников входит уборка помещений, но это две разные профессии. Различия касаются взаимодействия санитарок с пациентами и их сопровождения, допуска к медикаментам, питанию больных. По мнению прокурора, возложение этих обязанностей на уборщиц противоречит действующему законодательству и нарушает права пациентов учреждения.

Судебная коллегия Вологодского областного суда согласилась с такой позицией, указав, что должность «санитар» отнесена к медицинским работникам (младший медицинский персонал). Профессиональный стандарт по профессии «санитар» содержит требования к образованию и обучению (среднее общее образование, профессиональное обучение по должности «санитар»), в связи с чем возложение вышеназванных обязанностей санитаров на уборщиков производственных помещений, не соответствующих требованиям профессиональных стандартов по должности «санитар», является незаконным.

Отметим, что перевод санитарок в уборщицы в прошлом году произошел не только в Усть-Кубинской ЦРБ, но и во многих других медучреждениях Вологодской области. Newsvo подробно писал о такой же ситуации в горбольнице №1 Вологды.

 

Тэги: здравоохранение, санитарки, уборщицы
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