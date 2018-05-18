Режиссер Николай Досталь снимет в Кирилловском районе фильм об императоре Александре I

18.05.2018 [Культура]

Съемки нового восмисерийного фильма об императоре Александре I  пройдут в Кирилловском районе. Об этом местной газете «Новая жизнь» рассказал режиссер Николай Досталь.

Новая картина под рабочим названием «Тайна» отразит легенду, согласно которой император Александр I не умер в 1825 году в Таганроге, а уехал в Сибирь и жил там до конца своих дней под именем старца Федора Кузьмича. В 1984 году Федор Томский был канонизирован Русской православной церковью.

- До сих пор вокруг этого события не утихают споры: кто-то доказывает, что это он, император, ушёл в Сибирь замаливать свои грехи, кто-то говорит, что не он, Александр I похоронен в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Существует много версий, нет смысла о них рассказывать. Наш новый фильм и будет посвящён этому расследованию. Замечу, что фильм художественный, там есть вымышленные персонажи, однако главный герой старец Фёдор Кузьмич – вполне историческая личность. Больше рассказать о фильме не могу, потому что там присутствует детективная история: по тайному заданию царя, инкогнито, из Петербурга в Сибирь едет специальный представитель: узнать, он это или не он. Вот об этом и фильм, - говорит Николай Досталь.

Сейчас режиссер находится в отпуске в Кирилловском районе и параллельно присматривает места для будущих съемок.

- Параллельно с отдыхом я изучаю возможности для съёмок своего нового фильма, может быть, не всё, но частично съёмки для нового проекта будут проходить в здешних местах.

Отметим, что это не первый фильм Николая Досталя, съемки которого пройдут на территории Вологодской области. В 1994 году он снимал в Вологде фильм «Мелкий бес» по Федору Сологубу. В 2006-2007 годах в Вологде и в Великом Устюге прошли натурные съемки фильма «Завещание Ленина», посвященного жизни и творчеству Варлама Шаламова. В 2010 году в Кирилло-Белозерском монастыре, Вологде и Ферапонтово Досталь работал над 20-серийным фильмом «Раскол». В 2014 году в Кириллове Николай Досталь снимал фильм «Монах и бес».

Тэги: кино
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде обрушилась плита пешеходного моста
"Такая противоречивая вся": почему Красный мост в Вологде не был отремонтирован в 2011-2012 гг
Дыру в пешеходном мосту в Вологде закрыли деревянным настилом
Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию
В Вологодском районе после передачи церкви здания школы дети будут ездить на учебу в другой поселок
Обрушившийся Красный мост в Вологде обещают капитально отремонтировать к 1 сентября
Городские власти сказали, что в Вологде нет земли для инвесторов, достраивающих дома для обманутых дольщиков
В Вологде и Череповце родители школьников собирают подписи, чтобы сделать «Истоки» предметом по выбору
Мэр Вологды велел разобрать ступени Красного моста, чтобы по нему не ходили
В Вологде у троллейбуса №4 во время движения отвалились двери
15.05.2018 [Общество]

В Вологде не могут продать историческое здание, из которого выгоняют Камерный театр

2482
1
16.05.2018 [Общество]

Строители школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района отстают от графика на месяц

692
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Полиция задержала водителя, сбившего бабушку с внучкой на "зебре" в Череповце
В Вологде на площади Революции установили площадку для занятий скейтбордингом
Житель Грязовецкого района поссорился с соседом по дому и убил его
Вологжанка Валерия Филатова завоевала золото чемпионата Европы по ушу
Вологодский областной суд признал незаконным перевод санитарок в уборщицы в Усть-Кубинской ЦРБ
Режиссер Николай Досталь снимет в Кирилловском районе фильм об императоре Александре I
В Устюжне во время купания утонул 13-летний мальчик
 
16.05.2018 [Общество]

Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию

5063
0
18.05.2018 [БлогоVO]

Новый способ подметания тротуаров

336
0
16.05.2018 [Обзор Прессы]

Загадочный долг

1249
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика