Режиссер Николай Досталь снимет в Кирилловском районе фильм об императоре Александре I

Съемки нового восмисерийного фильма об императоре Александре I пройдут в Кирилловском районе. Об этом местной газете «Новая жизнь» рассказал режиссер Николай Досталь.

Новая картина под рабочим названием «Тайна» отразит легенду, согласно которой император Александр I не умер в 1825 году в Таганроге, а уехал в Сибирь и жил там до конца своих дней под именем старца Федора Кузьмича. В 1984 году Федор Томский был канонизирован Русской православной церковью.

- До сих пор вокруг этого события не утихают споры: кто-то доказывает, что это он, император, ушёл в Сибирь замаливать свои грехи, кто-то говорит, что не он, Александр I похоронен в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Существует много версий, нет смысла о них рассказывать. Наш новый фильм и будет посвящён этому расследованию. Замечу, что фильм художественный, там есть вымышленные персонажи, однако главный герой старец Фёдор Кузьмич – вполне историческая личность. Больше рассказать о фильме не могу, потому что там присутствует детективная история: по тайному заданию царя, инкогнито, из Петербурга в Сибирь едет специальный представитель: узнать, он это или не он. Вот об этом и фильм, - говорит Николай Досталь.

Сейчас режиссер находится в отпуске в Кирилловском районе и параллельно присматривает места для будущих съемок.

- Параллельно с отдыхом я изучаю возможности для съёмок своего нового фильма, может быть, не всё, но частично съёмки для нового проекта будут проходить в здешних местах.

Отметим, что это не первый фильм Николая Досталя, съемки которого пройдут на территории Вологодской области. В 1994 году он снимал в Вологде фильм «Мелкий бес» по Федору Сологубу. В 2006-2007 годах в Вологде и в Великом Устюге прошли натурные съемки фильма «Завещание Ленина», посвященного жизни и творчеству Варлама Шаламова. В 2010 году в Кирилло-Белозерском монастыре, Вологде и Ферапонтово Досталь работал над 20-серийным фильмом «Раскол». В 2014 году в Кириллове Николай Досталь снимал фильм «Монах и бес».