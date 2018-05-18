В Устюжне во время купания утонул 13-летний мальчик

В Устюжне во время купания на реке утонул 13-летний ребенок. Трагедия произошла днем 17 мая.

- Четверо несовершеннолетних друзей находились на Городище - на пляже, не оборудованном для купания. Двое ребят сидели на берегу, двое купались. Один из мальчиков во время купания нырнул и больше не появился из воды. Дети сообщили о произошедшем мужчине и женщине, которые рыбачили неподалеку. На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа. Были организованы поисковые мероприятия совместно с сотрудниками ГИМС,- сообщает Устюженский городской портал.

Как рассказал руководитель Устюженского межрайонного следственного отдела СК РФ Егор Богданов, поиски велись до часа ночи в месте утопления и вдоль берега, которые сначала результатов не принесли.

Утром, около девяти часов утра в восьми метрах от берега на глубине 2,4 метра труп мальчика был обнаружен спасателями-водолазами из Кириллова. Тело было отправлено на судебно-медицинское исследование.

По факту гибели ребенка Устюженским МСО СК РФ по Вологодской области проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.