Экс-начальник областного департамента дорожного хозяйства Александр Гуслинский перешел на работу в "ВАД"

18.05.2018 [Общество]

Бывший начальник департамента дорожного хозяйства Вологодской области Александр Гуслинский перешел на работу в "ВАД" и сейчас занимает должность заместителя начальника строительного управления компании.

- Предложение мне было сделано еще до отставки. Работать буду в Вологде, на Луну не улетаю. Офис на Чернышевского (недалеко от здания департамента дорожного хозяйства — ред.). Дороги ВАД строит не только в Вологодской области. Это, конечно, больше практическая работа, не чиновничья. Но более интересная, - рассказал Александр Гуслинский порталу Gorodvo.ru.

Напомним, о том, что чиновник покидает свой пост в связи с переходом на другую работу, стало известно 24 апреля. Нового начальника департамента обещали представить в течение двух недель, но пока этого не произошло.

Напомним, с фирмой "ВАД" ("Высококачественные автомобильные дороги") власти Вологдской области ранее заключали несколько крупных контрактов на ремонт и строительство дорог, при этом АО "ВАД" было единственным участником этих аукционов. Весной 2017 года стало известно, что ремонт участка с 132 по 163 километр дороги «Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг» также будет проводить АО «ВАД». За ремонт 31 километра дороги фирма получит 997,8 миллионов рублей.

Кроме того, АО «ВАД» выиграло госконтракт на строительство первого этапа нового моста через Шексну в Череповце.

В аукционе на строительство дороги в Крыму АО «ВАД» также было единственным участником.

 

Тэги: ВАД, Александр Гуслинский
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