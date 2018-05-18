В Нюксенском районе "Пежо" врезался в КамАЗ

"Пежо" и КамАЗ столкнулись накануне в Нюксенском районе. ДТП произошло около 12 часов на 2 км автодороги Нюксеница – Лесютино – Пожарище.

По данным регионального управления ГИБДД, 31-летний водитель иномарки, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении и врезался в грузовик. В результате ДТП водитель автомобиля Пежо с травмами лечится амбулаторно - медики зафиксировали у него ушиб грудной клетки.