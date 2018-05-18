Акция "Читающий мост" пройдет в Вологде 25 мая

18.05.2018 [Культура]

25 мая в преддверии общероссийского Дня библиотек юношеский центр проведет акцию «Читающий мост». С 14:00 до 15:30  на Каменном мосту  будут звучать поэтические произведения о весне, природе и обо всем, что волнует современного человека.

- Здесь можно будет признаться в любви к родному городу, к школе, к книге, как верному другу, попробовать свои силы в поэтическом марафоне и книжной викторине, чтении наизусть стихов, а можно «прочитать с листа» свои любимые отрывки из произведений,- сообщают организаторы.

Стать участником акции могут как творческие коллективы города, школьники, студенты, так и любой желающий человек неравнодушный к книге и чтению людей.

Для участия необходимо подать заявку в произвольной форме в юношеский центр по тел: 72-36-56.

Тэги: каменный мост
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