Житель Великого Устюга ударил ножом сожительницу после того, как она подала на алименты

В Великом Устюге будут судить мужчину, который попытался убить сожительницу, узнав, что она подала на алименты, чтобы содержать их общего ребенка.

По версии следствия, 48-летний мужчина 3 апреля этого года купил в магазине нож и стал на улице ждать, когда женщина пойдет с работы. Увидев ее, он догнал сожительницу и нанес ей не менее трех ударов. Благодаря тому, что женщина оказала сопротивление, и ей была своевременно оказана медицинская помощь, она выжила.

- После случившегося мужчина пришел в полицию и заявил о явке с повинной, выдав орудие преступления. По ходатайству следователей СКР обвиняемый был заключен под стражу,- сообщается на сайте СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.