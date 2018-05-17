В Тотьме будут судить местную жительницу, торговавшую алкоголем на дому

В Тотьме полицейские передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 41-летней местной жительницы. Женщина незаконно торговала алкоголем на дому, и до этого уже 12 раз привлекалась к административной ответственности. Общая сумма выписанных ей штрафов составила 128 тысяч рублей, из них она выплатила всего 3,4 тысячи.

Как рассказали Newsvo в пресс-службе областного УМВД, в своей незаконной деятельности женщина использовала разные варианты: перепродавала дороже готовую продукцию, разбавляла водку, либо спирт, водой. "Свою" продукцию продавала в полулитровых бутылках из-под водки.

Поскольку привлечение к административной ответственности результата не принесло, на тотьмичку завели уголовное дело по статье "Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртсодержащей пищевой продукции".