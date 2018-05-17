Прокуратура требует запретить эксплуатацию двух торговых центров в Шексне из-за нарушений норм пожарной безопасности

17.05.2018 [Общество]

Прокуратура требует приостановить деятельность торговых центров "Шанталь" и "Апельсин" в Шексне. Проверка показала, что магазинах грубо нарушаются правила пожарной безопасности.

- В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в торговых центрах «Шанталь», «Апельсин» в части оборудования автоматической установкой пожарной сигнализации, пожаротушения, обеспечения исправности, своевременности обслуживания и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения, организации проведение проверок их работоспособности, наличия пожарных извещателей и пр. Таким образом, эксплуатация помещений указанных торговых центров влечет нарушение прав неопределенного круга лиц на охрану жизни и здоровья, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В связи этим прокуратурой района в конце апреля 2018 года в Шекснинский районный суд направлены исковые заявления о запрете эксплуатации помещений торговых центров до устранения нарушений требований противопожарной безопасности. Кроме того, прокуратура требует обязать владельцев ТЦ в течение трех месяцев после вступления в законную силу решений суда устранить выявленные нарушения закона. 

В настоящее время исковые заявления находятся на рассмотрении.

Тэги: прокуратура, ТЦ, проверки
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