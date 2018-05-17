В Вологодской области стартовал новый футбольный сезон

17.05.2018 [Спорт]

На Вологодской области стартовал новый футбольный сезон: футбольный клуб "Череповец", действующий обладатель "Кубка "Золотого кольца" (III лига), начал защиту титула с победы над одноклубниками из молодёжного состава. Матч между ФК "Череповец" и "Череповец 2" завершился 7:0. Дублем в этой игре отметился Вадим Зубавленко. Ответный матч состоится через неделю.

Между тем, чемпионат Межрегиональной федерации футбола "Золотое кольцо" начнется 23 мая. В этот день вологодские "4 сада" на выезде сыграет с кировским "Факелом", а ФК "Череповец" примет костромской "Спартак".

Тэги: Футбол
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