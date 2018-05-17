Автобус №23 в Вологде с 28 мая будет ездить до микрорайона Южный

17.05.2018 [Общество]

В Вологде с 28 мая на два километра продлят маршрут автобуса №23. Если раньше его конечной остановкой была областная детская больница, то теперь автобус также будет останавливаться у ТЦ «Лента» и на остановке на Окружном шоссе (в районе перекрестка с ул. Возрождения). Сейчас до микрорайона Южный курсирует только автобус №14.

«Решение об изменении маршрута № 23 принято, чтобы добавить дополнительные автобусы в сторону микрорайона «Южный». Сейчас это быстро застраиваемый и заселяемый район города. В администрацию поступали обращения вологжан», - рассказал консультант отдела транспорта Департамента городского хозяйства Антон Комяков.

Количество машин останется прежним. Сейчас маршрут № 23 обслуживает шесть автобусов, № 14 – порядка 10 единиц общественного транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Еще одно изменение касается транспорта, который проходит по улице Чернышевского. У остановки «Лаврова» в сторону Прилук запланировано строительство транспортного кармана для автобусов. Для этого дорожники сделают расширение проезжей части, установят бордюрные камни и заасфальтируют посадочную площадку. Это позволит увеличить пропускную способность ул. Чернышевского. Общественный транспорт, останавливаясь в специально отведенном месте, не будет мешать проезду автомобилей.

Работы начнутся с 18 мая. На период ремонта знак и сам остановочный комплекс перенесут ближе к дому № 108 по ул. Чернышевского. Там будет происходить посадка и высадка пассажиров.

Тэги: автобусы, общественный транспорт
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