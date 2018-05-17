Пьяный житель Сокола выбил двери в квартиру пенсионера, обидевшись, что ему не открыли

17.05.2018 [Происшествия]

20-летний житель Сокола предстанет перед судом за незаконное проникновение в чужое жилище. Пьяный молодой человек ногами выбил двери в квартиру пенсионера на улице Беднякова.

Инцидент произошел в районном центре в ночь на 27 марта. Ранее судимый сокольчанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил проникнуть в чужое жилище вопреки воле владельца.

- Находясь в жилом доме на ул. Беднякова, он выбил ударами ног две входные двери в квартиру 66-летнего пенсионера и ворвался в нее, чем нарушил конституционное право гражданина на неприкосновенность жилища, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Потерпевший по телефону вызвал полицию и обратился за помощью к соседу. С места преступления обвиняемый скрылся, но позже был задержан полицейскими.

- В ходе предварительного следствия мужчина объяснял свое поведение желанием воспользоваться чужим телефоном для звонка другу и обидой на то, что ему не открыли дверь, - говорится в сообщении СУ СК РФ по Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища). В данный момент его материалы переданы в суд.

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