В Череповце осудили водителя, по вине которого во время катания на "ватрушке" погибла девушка

Череповецкий городской суд вынес приговор 23-летнему водителю, по вине которого при катании на привязанной к автомобилю "ватрушке" погибла девушка.

- Суд приговорил Мухутдинова к условному лишению свободы на один год и десять месяцев. В счет морального вреда осужденный должен выплатить матери и отцу погибшей девушки один миллион 150 тысяч рублей,- сообщается на сайте мэрии Череповца.

Напомним, трагедия произошла 13 января этого года. 23-летний водитель «Фольксвагена» решил привязать к своему автомобилю «ватрушку» и покатать друзей. Участницей катания стала и Мария Владимирова. Во время движения девушка ударилась о столб освещения и получила тяжелые травмы. Пострадавшая была доставлена в областную больницу №2, находилась в состоянии комы в реанимации. Спустя несколько дней она скончалась. Родители девушки заявили гражданские иски на общую сумму три миллиона рублей.