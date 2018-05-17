В Череповце осудили водителя, по вине которого во время катания на "ватрушке" погибла девушка
Череповецкий городской суд вынес приговор 23-летнему водителю, по вине которого при катании на привязанной к автомобилю "ватрушке" погибла девушка.
- Суд приговорил Мухутдинова к условному лишению свободы на один год и десять месяцев. В счет морального вреда осужденный должен выплатить матери и отцу погибшей девушки один миллион 150 тысяч рублей,- сообщается на сайте мэрии Череповца.
Напомним, трагедия произошла 13 января этого года. 23-летний водитель «Фольксвагена» решил привязать к своему автомобилю «ватрушку» и покатать друзей. Участницей катания стала и Мария Владимирова. Во время движения девушка ударилась о столб освещения и получила тяжелые травмы. Пострадавшая была доставлена в областную больницу №2, находилась в состоянии комы в реанимации. Спустя несколько дней она скончалась. Родители девушки заявили гражданские иски на общую сумму три миллиона рублей.
- Пока не могу сказать, будут ли мои доверители подавать апелляцию. Все будет зависеть от их желания. Добавлю, что на стадии следствия возник вопрос к сотрудникам охраны ТЦ «Макси», на парковке которого все произошло. Парковка разлинована и предназначена только для передвижения транспортных средств и совсем не предназначена для развлечений. Сотрудники охраны видели, что правила нарушаются, могли выйти и попросить молодежь прекратить этот опасный аттракцион. Но они этого не сделали, просто наблюдали порядка 40 минут за происходящим. Думаю, прояви они сознательность, трагедии можно было бы избежать, - сообщила представитель пострадавшей стороны Елена Зелякова.