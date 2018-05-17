В Череповце осудили водителя, по вине которого во время катания на "ватрушке" погибла девушка

17.05.2018 [Происшествия]

Череповецкий городской суд вынес приговор 23-летнему водителю, по вине которого при катании на привязанной к автомобилю "ватрушке" погибла девушка. 

- Суд приговорил Мухутдинова к условному лишению свободы на один год и десять месяцев. В счет морального вреда осужденный должен выплатить матери и отцу погибшей девушки один миллион 150 тысяч рублей,- сообщается на сайте мэрии Череповца.

Напомним, трагедия произошла 13 января этого года. 23-летний водитель «Фольксвагена» решил привязать к своему автомобилю «ватрушку» и покатать друзей. Участницей катания стала и Мария Владимирова. Во время движения девушка ударилась о столб освещения и получила тяжелые травмы. Пострадавшая была доставлена в областную больницу №2, находилась в состоянии комы в реанимации. Спустя несколько дней она скончалась.  Родители девушки заявили гражданские иски на общую сумму три миллиона рублей.

- Пока не могу сказать, будут ли мои доверители подавать апелляцию. Все будет зависеть от их желания. Добавлю, что на стадии следствия возник вопрос к сотрудникам охраны ТЦ «Макси», на парковке которого все произошло. Парковка разлинована и предназначена только для передвижения транспортных средств и совсем не предназначена для развлечений. Сотрудники охраны видели, что правила нарушаются, могли выйти и попросить молодежь прекратить этот опасный аттракцион. Но они этого не сделали, просто наблюдали порядка 40 минут за происходящим. Думаю, прояви они сознательность, трагедии можно было бы избежать, - сообщила  представитель пострадавшей стороны Елена Зелякова.

 

Тэги: катание на ватрушке, ватрушки, ДТП, суды
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде обрушилась плита пешеходного моста
"Такая противоречивая вся": почему Красный мост в Вологде не был отремонтирован в 2011-2012 гг
Дыру в пешеходном мосту в Вологде закрыли деревянным настилом
Обрушившийся Красный мост в Вологде обещают капитально отремонтировать к 1 сентября
Городские власти сказали, что в Вологде нет земли для инвесторов, достраивающих дома для обманутых дольщиков
В Вологодском районе после передачи церкви здания школы дети будут ездить на учебу в другой поселок
Два из четырех лотов на ремонт дворов в Вологде выиграла фирма директора ООО "Магистраль"
Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию
В Вологде и Череповце родители школьников собирают подписи, чтобы сделать «Истоки» предметом по выбору
Мэр Вологды велел разобрать ступени Красного моста, чтобы по нему не ходили
15.05.2018 [Общество]

В Вологде и Череповце родители школьников собирают подписи, чтобы сделать «Истоки» предметом по выбору

3483
11

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце осудили водителя, по вине которого во время катания на "ватрушке" погибла девушка
Череповчанин воровал детские коляски из подъездов и продавал их по дешевке через интернет
В Вытегре "Ночь музеев" пройдет на подводной лодке
Ремонт Красного моста в Вологде обойдется бюджету в 51 млн рублей
В Кадуйском районе мужчина получил ожоги лица во время пожара
В Вологде у троллейбуса №4 во время движения отвалились двери
Вологжанин Александр Беляев выиграл золото всероссийских соревнований по плаванию
 
16.05.2018 [Общество]

Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию

3782
0
17.05.2018 [БлогоVO]

Красный мост в Вологде обрушился, не выдержав позора

147
0
16.05.2018 [Обзор Прессы]

Загадочный долг

906
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика