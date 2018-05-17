Череповчанин воровал детские коляски из подъездов и продавал их по дешевке через интернет

17.05.2018 [Происшествия]

В Череповце полиция задержала мужчину, воровавшего из подъездов детские коляски. Похищенное мужчина продавал через интернет по заниженной цене.

В начале мая в городской отдел полиции обратилась девушка с заявлением о пропаже детской коляски. Она рассказала, что вечером пристегнула коляску страховочным тросиком в подъезде своего дома, а на следующий день не нашла ее на этом месте. Выяснилось, что это не первый случай похищения колясок из подъезда. Неизвестный попадал в подъезды жилых домой, находил имущество и, ломая страховочные тросики, совершал кражу. Все преступления совершались в Индустриальном районе города. 

Полицейские выяснили, что похищенное имущество продавали через сайт бесплатных объявлений, и вскоре разыскали вора. В кражах подозревается ранее неоднократно судимый 29-летний мужчина. Используя страницу, зарегистрированную на чужое имя, он забирал коляски из подъездов и продавал похищенное через интернет по заниженной цене.

- Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В ходе беседы с задержанным оперативники установили, что в период с марта 2017 года злоумышленник совершил 4 подобных кражи детских колясок. Общий ущерб от его деяний составил более 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Тэги: кражи
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